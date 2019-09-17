今年北市出現許多3歲幼童想要進入公幼就讀，卻因錄取名額已滿連抽籤的機會都沒有，台北市議員徐巧芯17日在教育委員會呼籲，教育局應考量增加3歲幼童進入公幼的公平抽籤機會，議員阮昭雄則認應恢復3歲專班，主席陳重文裁示由教育局研議辦理。

徐巧芯指出，教育局因應龍年推出3歲專班，讓龍年暴增的3歲幼童可以進入公幼就讀，但之後就取消的3歲專班。由於抽籤人數受到排擠，北市今年甚至出現3歲幼童難以抽遷進入公幼就讀的狀況。

徐巧芯說明，市府公幼的3到5歲混齡班，抽籤順序是從5歲、4歲、3歲依序抽籤，由於4歲幼童中籤率上升10％，導致3歲幼童中籤率下降10％，到了3歲幼童抽籤時就無籤可抽。她建議，應保留部分名額給3歲幼童，才不致出現無籤可抽的窘境。

議員阮昭雄表示，如果公幼名額增加，就不會出現3歲幼童抽不進公幼的問題；苗博雅則質疑，若要增加3歲錄取名額，教育局有沒有評估恢復3歲專班，4、5歲幼童入學名額否受到影響？

根據教育局資料顯示，今年3歲幼童共8370人登記，但僅896人錄取，中籤率僅10.69％，較去年的19.35％降幅將近9％；4歲幼童中籤率則由去年55.11％飆升至64.49％。

教育局長曾燦金指出，今年公幼入學人數共1萬9876人，其中3歲幼童2100人，其中僅大安區因名額有限，3歲幼童無法抽籤進入公幼。由於公幼名額有限，目前教育局正推動「學前教育3＋2主軸方案」，給予就讀非營利幼兒園、準公托補助每月3500元至4500元補助，今年教保公共化比例已達53％，希望能朝7成目標邁進。

曾燦金表示，增加公幼不需考量到教室空間、未來退輔等資源問題，針對議員要求考量增加3歲專班、3歲幼童公平抽籤方式將研議辦理。

(中時 )