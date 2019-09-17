目前就讀小學三年級的小潔出生時臉上長著藍色的太田母斑，1歲起密集做雷射治療，小小年紀就必須忍受長期治療的皮肉疼痛。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

目前就讀小學三年級的小潔出生時臉上長著藍色的太田母斑，1歲起密集做雷射治療，小小年紀就必須忍受長期治療的皮肉疼痛。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

目前就讀小學三年級的小潔出生時臉上長著藍色的太田母斑，1歲起密集做雷射治療，小小年紀就必須忍受長期治療的皮肉疼痛。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

目前就讀小學三年級的小潔出生時臉上長著藍色的太田母斑，1歲起密集做雷射治療，小小年紀就必須忍受長期治療的皮肉疼痛，但早熟懂事的小潔從不喊苦，家人鼓勵她學畫畫抒發心情，今年她彩繪的《舞動海洋》入選為小陽光桌曆作品，畫中她和海裡動物一起自由自在地跳舞，她還為烏龜穿上芭蕾舞鞋，充分展現豐富的想像力與能量。

燒傷及先天顏損孩子在成長過程中，不僅必須犧牲時間進行無數次手術，也因外表不同，常遭受異樣眼光而失去自信，陽光基金會為鼓勵燒傷顏損兒多元發展，透過繪畫班及創作徵選等活動，鼓勵孩子從創作中重拾快樂與自信。

小潔出生時右眼皮長著像瘀青般的太田母斑，半年內，顴骨、臉頰及額頭的太田母斑也浮現出來，焦慮的爸媽上網查資料找答案，最後經朋友介紹認識陽光基金會，在陽光社工協助下於黃金治療期展開治療。

小潔媽媽說，就診前和丈夫已做好籌措長期治療所需醫藥費的準備，所幸第一次治療就有明顯改善，療程從1歲做到小學，卻也讓小潔比同齡孩子更早學會耐痛，跌倒時會說沒雷射痛，故作堅強不讓爸媽擔心，家人因此鼓勵她學畫畫，希望她透過繪畫宣洩情緒、訴說心事。現在小潔很沉浸在畫畫世界裡，也喜歡跳芭蕾展現自我，小二時並獲選班上的模範兒童；由於太田母斑會隨年齡慢慢變深、範圍變大，影響外觀自信，小潔媽媽也提醒其他病友家庭，愈早接受治療愈好。

陽光每年服務逾550名燒傷顏損兒童，小潔及其他13名陽光孩子的精采作品皆收錄於「2020大聲說愛你愛ㄋ一ˇ小陽光桌曆」，義賣所得將做為小陽光生心理重建經費，陽光基金會邀請民眾一起當陽光孩子的朋友。服務專線：（02）2507-8006分機505，或上陽光社會福利基金會網站預購。

(中時 )