2019上學期才剛開學，四川音樂學院已經公布2020對台招生簡章！該校招生簡章表示，只要參加當年學測國英數任一科均標以上，就可報考。四川音樂學院要考術科，時間約莫在每年一、二月。

四川音樂學院前身是創建於1939年的四川省立戲劇教育實驗學校，該校知名校友李宇春、譚維維等在大陸都非常有名。

校方訂出的台灣學生報考條件包括：具有台灣居住居民身份證或《台灣居民往來大陸通行證》和在台灣居住的有效身份證明；參加當年台灣學測且語文、數學、英文考試科目中任意一科成績均標以上的台灣高中畢業生。至於招生科系及學費、學制，詳見《四川音樂學院2020年省外本科招生簡章》，但須2020年元旦後公布，報名截止時間和繳交學測成績單影本截止時間是2020年4月30日。

目前陸校幾乎都還沒有貼出對台招生簡章，一般都會集中於每年春節之後。據了解，今年由於是學測五選四的首年，很多陸校抓不準招生標準，明年應該會調降門檻。

(旺報 )