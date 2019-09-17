台中市第五分局9月聯合勤教請到3位慈濟醫院中醫師進行健康講座。（台中市第五分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中市政警察局第五分局9月聯合勤教特別商請慈濟醫院的中醫師以深入淺出方式，講解人體筋絡穴位的原理，讓員警都能簡易的透過自我按摩、拍打方式，達到舒緩筋骨及自我保健，讓在場參加的員警學習興緻高昂，收獲滿滿，為同仁健康，也為轄區治安加分。

台中市政府警察局第五分局分局長郭士傑自108年4月上任以來，對外除了提升北屯區治、交安穩定外，對內更是將同仁的身心健康視為首重，因而特別在9月聯合勤教請到郭佩珍、陳智聖及陳冠澧3位慈濟醫院中醫師，分別就其婦科、針灸科及內科專長進行健康講座。

三位中醫師鑑於警察同仁工作壓力、工時型態及低頭使用手機頻繁，容易造成肩頸酸痛及各種職業傷害，除了向大家說明人體穴位與疾病之間的關連性外，並現場為同仁實地操作刮痧及滑罐，幾位有幸領略的同仁都表示肩頸立即舒緩，後續開放大家發問亦為踴躍，現場氣氛非常熱烈。

(中時 )