郭台銘宣布不參選2020總統，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜17日親自回應表示，從郭董的聲明可以看出，倆人同樣對中華民國充滿憂慮，這段時間郭董受了很多委屈，「在這邊要向他致意，也希望盡快安排時間拜訪」，至於郭曾提出的政見，韓表示希望未來能夠合作，有計畫地推動這些優質政見。

韓國瑜17日趁市政會議空檔接受媒體訪問，針對郭台銘昨日深夜突然發布聲明不選2020，韓國瑜說，從郭台銘董事長發表的聲明可以很明顯看得出來，他對中華民國的憂慮是巨大的，他對台灣人民的未來是非常擔心的，「這一點，我想我們都有共同的看法」。

韓說，從郭台銘董事長的聲明也可以感覺到，他受了很多的委屈，在這裡要向他致意，也希望能夠盡快安排時間來拜訪郭台銘董事長。

韓國瑜強調，郭董這段時間提出一些相當不錯的政見，將來可以把它轉化為一起合作的方式，把這些非常優質的政見有計畫地來推動，所以會盡可能盡速拜訪郭董。

(中時 )