17日立法院開第一天，上午國民黨團針對議事進行杯葛，要求撤回中共代理人法，讓台商和台生安心回家。另要求執政黨必須要針對私菸案的事情，給國人一個交代。而上午議場就處在一片混亂的情況，最後立法院長蘇嘉全今日宣布散會。民進黨立委李俊俋表示，在九月三日時已有政黨協商，就新會期議事交換過意見。因此對於國民黨今日真正的杯葛動機，李俊俋說他也搞不清楚。李俊俋提到，這個會期本來就比較短，若國民黨再繼續杯葛下去，恐影響議事運作，如此對人民的觀感也不佳。

另有關於國民黨要求撤回反中共代理人法案，李俊俋說，目前民進黨並沒有撤回的規劃。而李俊俋也談到，此案必須在反滲透和人民的權利中求平衡，目前還在研議中。李俊俋也認為還在討論中的議案都必須尊重，國民黨不該來如此鬧場。李俊俋提及，此法案牽涉很廣，因此必須還要有更多、更謹慎的討論和規劃，沒有共識前都不會處理。至於國民黨要求調查私菸案，李俊俋指出，此案早已啟動偵辦，執政黨絕對不會包庇，因此不解國民黨為何還要有這樣的舉動。

民進黨立委管碧玲認為，私菸案早已啟動調查，民進黨並沒有包庇。而且若要追究，這樣的陋習早在馬政府時期就已經發生。管碧玲問，國民黨立委敢提馬英九嗎？敢追究嗎？馬英九要不要出來道歉負責呢？管碧玲說，國民黨今天的行徑，只是在為杯葛而杯葛。實不可取。

(中時 )