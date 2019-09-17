索羅門與台灣斷交，南太平洋區域出現破口。國政基金會外交及國防組召集人林郁方表示，蔡政府高估了朋友的能力與協助我們的意願，同時低估了對手的能力與搶奪邦交國的意願。

前外交部長歐鴻鍊說，索羅門依賴澳大利亞的援助而生存，美國對索羅門戰略地位也非常重視，美澳都曾經給予索羅門很大的壓力阻止斷交發生，但索羅門反而很快跟大陸建交，不僅說明了澳洲影響力下滑，美國的壓力也被拆解。

歐鴻鍊呼籲，蔡政府一定要從美澳可以救我們的迷思中覺醒過來，另一方面，大陸的國力與國際影響力崛起也是我們必須面對的現實，「要避免外交困境惡化，解方就是改善兩岸關係。」

林郁方說，澳洲認為索羅門屬於他的勢力範圍內，長期接受金援，就連美國、日本也是同樣的想法，因此澳美日在明在暗都做了一些事情，但還是無法阻止斷交，也就是說，中共憑藉一己之力打敗了澳美日。

林郁方表示，蔡政府高估了朋友的能力與協助我們的意願，同時低估了對手的能力與搶奪邦交國的意願。蔡英文還看不出國際政治上的變化嗎？兩岸關係處理不好，結果就是外交上一再挫敗。

(中時 )