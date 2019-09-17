前副總統呂秀蓮接受喜樂島聯盟推薦，宣布參選2020總統大選，正面對決蔡英文總統。對此，民進黨立委許智傑表示，希望呂秀蓮不要為了個人聲量擾亂戰局，希望抗中保台的立場團結守護台灣。綠委陳亭妃也呼籲呂秀蓮要三思，面對大陸強大打壓，台灣不能分裂，還是要團結一致支持蔡英文。

呂秀蓮宣布參選2020總統震撼政壇，也讓綠營面臨分裂危機，陳亭妃表示，民進黨還是希望積極爭取呂秀蓮支持，並呼籲呂秀蓮要三思，特別是在緊要關頭看到大陸強押動作，甚至與台灣某些人、政黨裡應外合，這樣的狀態下台灣更不能分裂。

陳亭妃說，我們積極努力不要讓綠營分裂情況發生，即便呂秀蓮已經申請成為總統連署人，但到11月才會正式通知，這段時間都是可以積極溝通的時間，也希望取得多數人支持，唯有過半數才會贏，要過半必須結合所有力量，這是我們要努力的共同指標。

許智傑認為，呂秀蓮抗中保台與民進黨理念一致，希望不要為了個人聲量擾亂戰局，大家還是站在抗中保台的立場，團結守護台灣主權，民進黨蔡總統繼續勝利才是大格局。

(中時 )