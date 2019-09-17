◎柯唸三頁聲明稿 宣布不投入選總統

鴻海集團總裁郭台銘昨日宣布退選，台北市長柯文哲上午對媒體坦言「我只比你們早幾分鐘知道」。他說，郭台銘先前曾經邀請他擔任副手，但他認為當副手還不如自己選而拒絕，如今第三勢力合作推出總統人選破局，柯文哲將原因歸於「這是郭董有他的人情世故」。

◎呂秀蓮參選總統 副手彭百顯亮相

前副總統呂秀蓮將受喜樂島聯盟推薦，參選2020年總統。呂秀蓮今天也介紹他的副手是前南投縣長彭百顯。兩人主打「和平中立喜樂島，打造台灣4.0』。

◎李佳芬委託律師 今提告鄭洪吳三人

韓國瑜妻子李佳芬預告17日早上11點，將委請律師到雲林虎尾地方法院提告，今早幕僚宣布，提告對象就是先前惡意明顯誹謗的名嘴鄭佩芬、洪耀南、高雄市立委參選人吳佩蓉等人。

◎郭不選總統 蘇呼籲：加碼投資台灣

鴻海創辦人郭台銘昨晚發出聲明稿，宣布不參與2020競選總統連署，行政院長蘇貞昌今上午到立法院進行施政報告前受訪表示，尊重郭董決定，並呼籲郭一本愛台灣的心，加碼投資台灣。

◎韓爆非洲豬瘟 今起攜肉入境罰20萬

南韓農林畜產食品部今（17）日證實，京畿道坡州市一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，為南韓首例；東亞地區只剩日本、台灣尚未發現非洲豬瘟病例。

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(中時電子報)