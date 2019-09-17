鴻海創辦人郭台銘16日晚間宣布「不」參選2020，韓國瑜競選辦公室今（17）日中午發出聲明表示，會盡一切努力，爭取郭台銘董事長的支持與協助，競選團隊也會在跟郭董請益後，把優質政見有計劃地推動，轉化為一起合作的方式。

聲明指出，昨晚，我們得知一向敬重的郭台銘董事長決定不參與此次2020連署競選總統，我們認為，郭董事長要做出這樣的決定，具有相當的高度與氣度，韓市長內心有許多話想說，我們也一直希望能與郭董事長當面請益，一同暢談雙方熱愛的中華民國的未來。

聲明表示，韓市長身為國民黨提名總統參選人，這段時間以來，一直盡全力整合黨內志同道合的夥伴，因為我們知道，唯有團結，才能確保明年這場中華民國的生死保衛戰能夠取得勝利。韓國瑜市長與郭台銘董事長擁有相同的目標，都希望全力為台灣人民拚經濟，捍衛中華民國，期待中華民國有更好的發展。

聲明強調，接下來，我們會盡一切努力，爭取郭台銘董事長的支持與協助，韓國瑜市長也會透過各種管道，尋找機會當面向郭台銘董事長請益，讓團隊的選戰策略，回歸理性思考與政策層面的討論。郭台銘董事長過去提出許多相當不錯的政見，韓國瑜競選團隊也會在跟郭董事長請益後，把這些優質政見有計劃地來推動，轉化為一起合作的方式，也期待2020，能夠在團結之下，一舉翻轉台灣的命運。

(工商 )