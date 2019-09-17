南太國家索羅門群島終止與台灣的邦交轉向北京，索國警方已戒備，慎防出現示威、暴動。外電指出，索國捨台就中，一大原因是想把北京當靠山制衡澳洲在當地的影響力。

● 索國民間挺台 斷交恐難善了

據索羅門台商會日前告訴中央社，當地輿論90%都支持台灣。法新社報導，在索羅門首都荷尼阿拉（Honiara），警方已在戒備因外交轉向決定恐引發的暴力事件；索羅門今年4月大選後，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）回鍋擔任總理，當時荷尼阿拉曾動亂。

助理警務處長波格瓦（Simpson Pogeava）說明索國警方嚴格管制群眾示威，稱這類活動在過去被「投機分子」所挾持。

波格瓦在聲明中說：「我得向索羅門群島、尤其在荷尼阿拉的守法公民保證，首都的情況是『一切如常』，警方有鑒政府這次相關決定，會持續透過巡邏提高見警率，掌握全般情況。」

● 聯中制衡澳洲 索羅門轉頭北京有盤算

法新社另有分析指出，索羅門決定與台灣斷交並轉向北京，一大原因是想引進陸資，並想藉北京來制衡澳洲在當地的影響力。

索羅門總理蘇瓦嘉瑞今年4月選後就受到國會親中同僚的龐大壓力。他也表示，北京看來更可能挹注大量基礎建設資金，以改善索國的情況；目前索羅門有電可用的人口不到50%。

蘇瓦嘉瑞坦言，轉與北京建交將使索羅門面對傳統區域強權時更有籌碼。

他並舉斐濟為例子。斐濟2006年發生軍事政變後，遭澳洲和紐西蘭制裁，藉由與北京提升關係，斐濟得以無視制裁。蘇瓦嘉瑞說：「他們（斐濟）得以展現實力，回嗆『你們最好安分點，我在這裡有其他朋友』。」

(中央社)