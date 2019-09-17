美國總統川普今天表示，已經和日本就關稅障礙與數位貿易議題達成初步貿易協議，而且在「快速審批」機制授權下，這些協議無須經國會表決同意。

路透社報導，白宮致函國會，川普在信中說，他打算在未來數週內敲定協議，並通知國會議員，他將在一項貿易法條款的授權下，和日本達成關稅協議，以公告方式宣布降低互惠關稅。

川普在信中也說：「此外，關於數位貿易，我也將與日本簽訂一項行政協定 。」

目前尚未聯絡上美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）發言人對信函與貿易協議置評。

在所謂的「快速審批」的授權機制下，相關協議無須經美國國會表決。川普政府去年已通知國會，將在此一授權下，尋求與日本談判。

但經過去年大多數時間的談判，範圍已縮小，汽車業被排除在外。美對日貿易逆差670億美元中大多源自汽車業。

川普與日本首相安倍晉三在8月宣布原則性上達成協議，將降低農業與工業產品的關稅，但不包括汽車關稅。

兩位領袖當時在法國七大工業國集團（G7）峰會表示，他們希望本月在紐約聯合國大會期間簽署協議。

日本財務大臣麻生太郎今天表示，兩國目標在本月底前達成的日美雙邊貿易協議，不會納入匯率條款。

麻生太郎在東京的內閣會議後被問到協議前景時告訴媒體，認為匯率條款不會納入是正確的想法。匯率條款目的在防止競爭性貶值。

(中央社)