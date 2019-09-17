大選年前，政治人物頻繁訪問美國，外交部北美司長姚金祥17日在例行記者會表示，確保外交部與駐外館處人力資源有效妥善運用，並秉持行政中立原則，外交部因此訂定《直轄市長出訪活動作業要點》，希望能透過直轄市與主要城市交流提升對外關係

(中時 )

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