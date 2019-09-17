國家機器動起來 外交部訂直轄市長出訪要點 16:152019/09/17 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部北美司長姚金祥（見圖）17日表示，確保外交部與駐外館處人力資源有效妥善運用，並秉持行政中立原則，外交部因此訂定《直轄市長出訪活動作業要點》，希望能透過直轄市與主要城市交流提升對外關係。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大選年前，政治人物頻繁訪問美國，外交部北美司長姚金祥17日在例行記者會表示，確保外交部與駐外館處人力資源有效妥善運用，並秉持行政中立原則，外交部因此訂定《直轄市長出訪活動作業要點》，希望能透過直轄市與主要城市交流提升對外關係 (中時 ) #2020大選 #外交部 #直轄市 #出訪 #直轄市長 #市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 索國跨黨派小組提報告 外交部：內容謬誤 14:182019/09/13 政治 外交部斥索跨黨派報告 扭曲事實 04:102019/09/14 兩岸要聞 議員爆海地邦交不穩 外交部回應 15:462019/09/14 政治 陸學者：台2020大選 有三點極值得重視！ 08:012019/09/15 政治 外交部宣布與索羅門斷交 全面停止雙邊合作計畫 18:012019/09/16 政治 郭開外掛調降沙國簽證費？外交部打臉：全球統一調降 19:342019/09/16 政治 陸外交部：網路安全應防備思科、蘋果 非華為 19:392019/09/16 財經 台索斷交 陸外交部：一中是大勢所趨 09:332019/09/17 兩岸 郭拋震撼彈前 傳曾會面趙少康郝龍斌 10:072019/09/17 政治 國家機器動起來 外交部訂直轄市長出訪要點 11:292019/09/17 政治 政治熱門新聞 預言命中郭台銘不選 他爆韓國瑜選前暗藏炸彈 - 政治 郭台銘退選大爆料 發言人：趙少康已答應任郭總幹事 - 政治 郭台銘棄選影片 這4個字悄悄刪掉了！ - 政治 郭退選 沈富雄：關鍵是蔡沁瑜這一句 - 政治 - 工商 對索羅門斷交、郭不選有感而發？林濁水送蔡這句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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