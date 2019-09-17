每個女生第一次性行為都是很珍貴的！但哈佛醫學院的研究顯示，在美國有超過330萬名18到44歲的女性，第一次做愛竟然是被強暴。

CNN報導，刊登於美國醫學會JAMA Internal Medicine期刊上的哈佛醫學院研究員霍克斯（Laura Hawks）等人的研究發現，受訪的女性當中，有6.5％的人第一次做愛是被強迫，以此估算，大約每16個美國女性，就有1人被強暴而破處。

研究指出，首次性行為被硬上的年齡平均約15.6歲，加害者平均比她們大6歲。而自願獻出初夜的女性，平均年齡17.4歲。

研究顯示，超過46％的女性是被男性壓制、強姦之下失去貞操；其中，有56％的男性用口頭威脅，超過26％是用人身威脅，以及超過25％的男性把女方打到受傷。另外，有22％的女性是被下藥性侵。這些受害女性除了面臨身心上的傷害，還有感染愛滋、性病、子宮內膜異位和月經異常等問題。

(中時電子報)