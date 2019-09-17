《鳳弈》徐正溪狂撩何泓姍。（圖／龍華電視提供）

曹曦文飾演的皇后其實也是個後宮的可憐人。（圖／龍華電視提供）

「萬年男二」徐正溪終於在《鳳弈》轉正，戲裡情話綿綿，連柱咚都來，撩得《如懿傳》中的「玫嬪」何泓姍臉紅心跳，但在現實生活中，徐正溪是個可愛的「草食男」，接受訪問請他表演撩妹，反而NG不斷，被何泓姍當場吐槽，說他是「禁慾系男神」。

拍攝《鳳弈》時剛好是夏天，穿著古裝的徐正溪曾經一天就中暑四次，拍20分鐘打戲，就要休息1個半小時，這是讓他最受不了的；還有一場看似浪漫的水下吻戲，當天耳朵非常不舒服，但是堅持拍完，連何泓姍都不忍直呼快去看醫生。

何泓姍在《如懿傳》飾演腹黑女「玫嬪」，雖然戲份不重，但出色的演技備受肯定。在《鳳弈》裡飾演自信樂天、敢愛敢恨的葉凝芝，與「婉嬪」曹曦文飾演的皇后從水火不容到相知相惜，和「香港視帝」黎耀祥飾演的朗坤從針鋒相對到後來的亦師亦友，面對徐正溪飾演的男主角魏廣，何泓姍成功演繹從情竇初開的羞澀感，轉變為大局著想的貴妃。

黎耀祥在《鳳弈》中扮演的朗坤是個典型反派，為了幫助皇后站穩後宮可是無所不用其極，對皇后可謂是「忠一事、等一人、守一生」，因為他精湛的演技將朗坤成為反派的背後故是演得恰如其分，充分展現了個人魅力，是個讓人無法討厭的反派。

《鳳弈》由香港金牌編劇張華標操刀，由徐正溪、何泓姍、曹曦文、黎耀祥共同主演，是架空東梁歷史的劇本，講述一位百戲團台柱葉凝芝，一位是罪臣之子魏廣後成為皇后謀士，憑自己力量成為元帥與葉凝芝相愛並攜手共同成長的故事。《鳳弈》將於9月19日起，每週一至週五晚間六點半於龍華偶像台MOD353頻道播出。全台電視首播。

(中時電子報)