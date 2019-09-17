秋冬旅遊補助第二彈於16日加碼推出2百元夜市抵用券上路。東大門夜市許多攤商表示，16日晚間陸續有旅客使用，讓連假後的平日業績提升；但也有攤商表示，周邊配套都沒做好，甚至不知道怎麼換成錢，對商家無形增加負擔。經濟部則表示，攤商提出的問題，目前正在研擬辦法排除。

中秋連假剛過，進入平日淡季的東大門夜市攤家精神卻格外振奮，不少商家表示，都有收到民眾使用的200元抵用券，讓平日業績也升高起來，對後續效益抱持樂觀，大讚政府德政，李姓牛排老闆更是狂收40張，笑得合不攏嘴。

「這怎麼換錢？」，喜悅之餘，眾多攤家也冒出問號。夜市原住民一條街主委吳國民提到，政府利益固然良好，但政策推行太過匆促，許多攤販根本不知道如何換成現金，況且政策推行至年底，備料採買都需要成本，不少業者擔心該不會要先墊付吧？長期下來商家若拒收，政策美意反而成為擾民之舉。

「主委，這是什麼可以收嗎？」，甚至有攤家根本不知道此次政策，在民眾拿出抵用券後連忙詢問夜市管委會主委，深怕受騙。吳國民表示，許多攤家16日根本不敢收，只能委婉拒絕顧客。吳提到，這兩日將與其他主委討論匯集商家意見，再與機關反應，希望相關辦法儘速出爐，讓旅客用得安心，商家也收得開心。

經濟部則表示，全國各地已有許多夜市管委會提出相關問題，日前也有在北、中、南招開說明會，詳細規定與辦法將會儘速公吿，而針對抵用券使用地區規範也做了調整，目前全台抵用券都可以流通，不限地區。

(中時 )