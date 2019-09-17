日本陸上自衛隊17日在熊本縣大矢野原演習場與美軍舉行從陸地攻擊艦艇的地對艦聯合軍演，這是美日首次在日本國內舉行聯合戰鬥演習，似有針對增強海洋活動的大陸之用心。

日媒報導，美日去年在美國舉行首次的聯合地對艦戰鬥演習，這次則是在離大陸較近的日本舉行聯合軍演，被認為有加強牽制大陸的目的。

這次的地對艦飛彈演習是日本自衛隊與美國陸軍在日本國內各地舉行的「東洋之盾19」（Orient Shield)實戰演習的一環。美方由可從陸地發射飛彈攻擊艦艇的陸軍部隊參加，還有美國開發的M142高機動性多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System HIMARS）（HIMARS）也首次參加在日本舉行的聯合軍演。日本方面則有最先進的「12式地對艦誘導彈」（SSM）部隊参加。

大陸近來增強進出海上的活動，大陸艦艇也常態性地在沖繩本島和宮古島之間航行，2016年12月之後大陸航空母艦「遼寧號」的艦隊3度通過海峽。去年還發現有大陸核子動力潛艦潛航。此外，大陸公務船再三進入釣魚台列嶼周邊，日本主張的領海。

為此，陸上自衛隊這次採用的SSM運用部隊也將部署在九州鹿兒島縣的奄美大島，以及沖繩的宮古島和石垣島。日本國產的SSM可以迂迴在山腰、低空飛行出海後瞄準目標艦艇。2014年起開始部署到陸上自衛隊，有鑑於中國頻繁進出海洋的動向，現在正研究進一步提升性能的SSM改良版。

去年美日首次在美國舉行地對艦戰鬥的聯合軍演，這次的聯合軍演在大陸進出海洋的前線日本舉行，一般認為目的是為了宣揚美日的合作以及加強牽制大陸。

(中時電子報)