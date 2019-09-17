人民銀行深圳中心支行12日公告，對騰訊旗下第三方支付平台財付通以「違反支付結算管理和金融消費權益保護相關制度」，提出警告並祭出149萬元人民幣（幣值以下同）的罰款。對此，財富通回應，第一時間即啟動調查，釐清相關問題，並制定、落實相關改善計畫，目前大部分是項已經完成，未來會加強整合與管理。

財付通進一步強調，「未來會嚴格遵循人民銀行的規章，將進一步加強整合管理工作，繼續未用戶提供安全、便捷與優質的支付服務。」

這次是財付通繼2017年5月因未嚴格落實「非銀行支付機構網路支付業務管理辦法」遭罰3萬元後，第二次收到央行罰單；相關人士在接受《證券日報》採訪時表示，對支付平台而言，違反「支付結算管理制度」比較常見，不過，因違反「金融消費權益保護相關制度」而受罰，非常少見。

據《證券日報》報導，央行對支付平台管理相當積極，除財付通外，包括銀聯、小米、蘇寧、平安、京東、百度、美團等，都收過央行的罰單。蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，今年對支付平台的罰單已經超過80張，罰金超過1億元，這顯示，面對消費者權益意識的日漸高漲，監管機構的管理也將更加嚴格，為消費者把關。

(旺報 )