Smart知識台《風水有關係》剖析風水與桃花關係。（圖／龍華電視提供）

《俗女養成記》裡的陳嘉玲說：「39歲沒房沒車沒老公沒小孩，一轉眼就要40歲了，我的人生好像一事無成、動彈不得。」說出現在不少女性的煩惱，想要桃花朵朵開、職場小人都ByeBye，跟著《風水有關係》一起重新檢視居家擺設，重整人生步調。

誰說「獨立新女性」就不能愛情事業兩得意，「命由天定，運由己生」，「命」是與生俱來的無法改變，但我們可以靠居家「風水」來造「運」。什麼風水會沒桃花？如果你家的格局是先經過房門才到達客廳，大師說：「這是典型女性單身房，格局不改恐孤老一生，因為桃花會過門不入，或者都是爛桃花，連梳妝台靠窗不靠牆，也和感情是否有依靠有關。」

感情不順、家庭不和睦、工作運不好、錢財留不住，貴人遲遲不出現，小人又一直來，這些都是因為風水在無形間影響我們的人生。家裡大門進來後可以直接看到多扇門，無形中產生口舌問題？客廳和陽台是否採光不足，害我們思慮混沌、讓小人有機可乘？窗邊是否被冷氣壓縮機之類的大型物件擋住，使得我們識人不清？這些煞氣不解決，工作運、桃花難解套。

改變這些平時我們沒注意的風水細節，讓視覺上煥然一新，心情也會變得愉悅、正向，開創我們的人生新格局！想知道更多關於風水的知識，9月17日起，每週一至週五晚間6點，請鎖定中華電信MOD305頻道SMART知識台《風水有關係》！9月27日起，每週五晚間8點，請鎖定龍華偶像台《俗女養成記》。

(中時電子報)