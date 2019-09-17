鴻海創辦人郭台銘昨深夜投下震撼彈，宣布不參與連署競選總統。郭幕僚劉宥彤今天上午，郭台銘早在2周前就決定副手，對象是「有一點政治經歷且男性」。

由於郭董要幕僚好好過中秋連假，推測郭應該是上周日就做出不參與連署競爭總統的決定，而郭董第一時間向副手告知自己的決定。

關於郭台銘何時決定不投入2020大選，劉宥彤上午接受廣播專訪表示，郭董連假時說讓幕僚好好休息，不清楚他心裡下決定的時間，但覺得應該是15日左右就決定。

劉宥彤說，郭台銘是個很有禮貌的人，如果過程中有允諾過別人，包括副手，當然要先告知，「郭台銘第一時間當然要和副手自己的決定」。

主持人邱明玉進一步逼問副手人選，劉宥彤三緘其口，僅說，「有一點政治經歷，男性」，是否找柯文哲當副手，劉直接否認，指柯文哲當然是整個考量中要被考量的對象，但很早就決定副手人選了，不管找誰當副手都曝光，就不列入討論事項，後來老闆屬意人選私下談，有默契就等登記當天再公布。

外傳郭台銘找不到副手，且遭台北市長柯文哲婉拒副手，因此成為宣布不選的最後一根稻草，劉宥彤透露，其實早在2周之前，郭台銘就已經決定副手人選，但那時有風聲導致消息洩漏，郭董只有和1、2人透露，在中秋節連假前，就有和副手密切聯繫。

(中時 )