美國卻有名女子近日做了一個惡夢，在夢中吃下了自己的訂婚鑽戒，結果醒來的時候發現戒指真的不見了，後來戒指出現在她的肚子裡，進了醫院才將它取出來。

住在美國加州聖地牙哥的珍娜（Jenna Evans）日前夢到她和未婚夫巴比（Bobby Howell）在火車上逃避壞人的追殺，巴比當下告訴她，要馬上把重2.4克拉的鑽石戒指吃下去才能保護好，於是珍娜立刻拿了杯水，將戒指一口吞下肚。她在貼文中說這過程非常真實，但以為是在夢境，遂上床繼續睡覺。女子翌日起床，發覺戴在手上的婚戒竟真的不見了，懷疑自己真的吞了落肚，立即到醫院檢查。醫生為她照X光後，發現戒指果然在其小腸內，於是用內窺鏡幫她取出。

經歷過這次恐怖的惡夢，珍娜12日撰文表示，「巴比把戒指拿回來了，我保證再也不會把它吃下肚，很慶幸我仍然可以跟他結婚，謝謝老天。」她也說經今次教訓，以後睡覺前都會脫下戒指。

(中時電子報)