職場資歷將近40年的蔡妙琴透過專業技能的訓練轉職人資專員。（吳江泉攝）

職場資歷將近40年的蔡妙琴，做過產線作業員、產線班長、品管、產品試驗人員到採購人員，因緣際會轉任為資訊管理師，各式各樣的工作職務都難不倒她，去年她再度配合公司轉型制度，接任人資專員的職務，她不畏懼陌生領域的挑戰，積極地透過勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心(TDC)，參加專業技能的訓練課程，成為兼具資訊與人資雙專業人才。

蔡妙琴回憶投入資訊管理職務，從簡易的報表製作到程式撰寫，曾經在撰寫程式邏輯卡關，但藉由向前輩請益並購書自學，慢慢打下基礎，體悟到在遇到困難阻礙時，須適時調整思考方式，找出問題的對策並不斷的學習，日積月累下具備了程式撰寫能力。

蔡妙琴跳槽至現在的公司，卻因公司面臨產業及制度的轉型，轉換職務成為人資專員，沒有經驗的她，為成為專業人資，在主管推薦下決定到TDC學習。

「剛開始上課，我完全都聽不懂」蔡妙琴說，人才資源發展中心安排的人資課程相當紮實，不僅學習到勞動契約、法令、職場、人資制度面等實務經驗，甚至還有實戰的演練，與其他業界專業人資交流等都幫助她學習成長，增強現職專業的技能。

她說，人資職務沒有一套SOP，不像寫程式一樣只有0跟1，資訊背景出身的蔡妙琴最初不太適應人資工作，間接發現自己在人際溝通方面較無彈性，但在接觸人力資源領域專業後，不僅提升了自己對人溝通上的柔軟性及彈性，也精進了自己跨部門溝通的能力。

勞動部高屏澎東分署程泰運分署長表示，TDC致力協助勞工夥伴們，從職場中探索自己的潛能與工作價值、發揮工作優勢，歡迎想提升自己、精進職能的勞工及企業夥伴，開展個人職涯發展、成就更好的自己，歡迎洽詢TDC，詳請撥打07-6220253。

(中時 )