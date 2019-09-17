韓國瑜妻子李佳芬針對名嘴洪耀南、吳佩蓉、鄭佩芬3人在媒體發表的言論，具有非常明顯的真實惡意，17日委託律師前往雲林地方法院與地檢署提告，希望藉此遏阻在選舉過程中受到非法的汙辱與誹謗。

李佳芬對於名嘴鄭佩芬、洪耀南針對她的私人與公眾事宜提出不實指控；吳佩蓉質疑她與夫婿韓國瑜去年入住酒店總統套房、位於雲林縣的維多利亞學校有弊端，17日委託律師郭羿廷提告。

郭羿廷表示，鄭佩芬與洪耀南針對李佳芬的言論，屬於直接抹黑具有明顯的真實惡意，經由媒體大量報導，已蒐集相當多的證據，不再說明以免影響司法調查；吳佩蓉的指控則顯然與事實不符，有澄清的必要。

郭羿廷說，吳佩蓉指稱李佳芬住總統私房一事，吳佩蓉若有疑慮，可以打給李佳芬或韓國瑜競辦查證再爆料，就不會有違反加重誹謗罪的疑慮，且李佳芬已於9月8日對住宿方式與行程進行說明，既然吳佩蓉認為透過訴訟可以找出真相，所以李佳芬也決定提出告訴。

另外，吳佩蓉也指控李佳芬透過賤賣土地、學校賺大錢，以及修法私校聘用外籍教師，藉由維多利亞學校發大財等，都是沒有進行任何查證的不實指控，其真實的惡意已非常明顯，故一併提告。

(中時 )