周杰倫的新歌〈說好不哭〉的MV首播昨夜首播讓粉絲心情沸騰不已！MV裡原本只見周杰倫在天台上彈唱這首扣人心弦的情歌，在2分多鐘後鏡頭帶出大彩蛋！驚喜見到五月天的主唱阿信出現在畫面裡，他抱著吉他一派投入的與周杰倫合唱這首〈說好不哭〉，粉絲看到兩人同框畫面瞬間激動萬分，樂壇兩大天王意想不到的合體令網路討論度破表！

周杰倫與五月天的「音」緣始於2013年周杰倫「魔天倫」世界巡迴演唱會台北最終場，當時邀來五月天站台high翻小巨蛋，相隔四年多之後，五月天在2018年年初的「人生無限公司」演唱會最終場邀請周杰倫擔任嘉賓，當時被稱為是「地表最狂陣容」！然而光是演唱會互相站台似乎還不過癮，周杰倫說：「之前的合作很開心，但只是演唱會互相當嘉賓，我覺得是不夠的，一定要來合作一下新歌！所以特別邀請阿信來對唱這首歌曲，他也答應得很爽快，很感謝他！」對於這次的合作，阿信也說：「杰倫是很專業的音樂人，不管是編曲製作合唱等等任何細節，他都有想法也安排得很好，所以跟他合作我們彼此完全信任，不需多花時間溝通，很輕鬆的。」

〈說好不哭〉MV描述一對戀人在東京墜入愛河的故事，導演請到因主演《DANCE WITH ME》而出席上海國際電影節的日本知名女演員三吉彩花，以及主演《假面騎士ZI-O》的新生代演員渡邊圭祐參與演出，兩人飾演為夢想打拼的一對情侶，女主角幫愛攝影的男主角報名了國際的攝影學校，男主角也順利被錄取而必須出國進修，女生給予男生最大的祝福，用存款買了男生朝思暮想的相機送他出國，自己卻孤單地留在原地生活，故事最後的反轉結局令人揪心。

眼尖的粉絲還發現MV藏有《不能說的秘密》電影橋段在其中，就是拍拍肩膀、用食指抵住戀人臉頰的親暱動作也出現在這支MV裡，令人會心一笑！周杰倫與阿信在MV中是說故事的人，為了對嘴畫面也來到東京一棟大樓頂樓拍攝，當天天還沒亮一行人就來到大樓進行準備，鋼琴也費了一番功夫運到頂樓，等太陽露臉之後，周杰倫和阿信就立刻入鏡，8月中旬的東京很熱，兩人在汗流浹背下辛苦完成這支 MV。特別的是，兩人對這次合作是保密到家，連雙方的貼身工作人員、攝影等都是到了現場才知道彼此的合作對象是誰，一切就是為了給歌迷最大的驚喜！

阿信曾誇周杰倫是「華人音樂圈的精神領袖」，周杰倫也誇阿信是「心目中真正的音樂人」，兩大天王惺惺相惜！儘管這次對唱歌曲的MV不是周杰倫執導，阿信說：「周杰倫不愧是哥中之哥，拍MV時導演魂就出現啦，我們一個彈鋼琴，一個彈吉他，只要他覺得有拍到好的鏡頭就會立刻跟導演提出換下一個，拍攝進度快狠準不超時。之後請他來拍五月天的MV好了！」而周杰倫進入樂壇即將滿20年，此時與五月天的主唱阿信合作意義非凡，他說：「我覺得這是我邁入樂壇20年的一次歷史性的合作！」

周董（右）新歌邀五月天阿信合作。（杰威爾提供）

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