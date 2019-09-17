在日前舉行的第二十屆中國美食節新聞通氣會上，中國飯店協會會長韓明介紹，今年1至7月全大陸餐飲業收入為2兆4937億元（人民幣，下同），較去年同期成長9.4%，預計全年消費規模將達4.7兆元。

根據大陸《經濟日報》報導，近年大陸在綠色消費、品質消費、體驗消費浪潮下，消費市場升級步伐加快。統計2018年全大陸餐飲收入突破4兆元、年增率9.5%，高於同期社會消費品零售總額成長速度，餐飲業已成為最活躍的消費業態之一。

(旺報 )