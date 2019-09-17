舌尖經濟活躍 陸餐飲全年消費料達4.7兆人幣 12:422019/09/17 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在日前舉行的第二十屆中國美食節新聞通氣會上，中國飯店協會會長韓明介紹，今年1至7月全大陸餐飲業收入為2兆4937億元（人民幣，下同），較去年同期成長9.4%，預計全年消費規模將達4.7兆元。 根據大陸《經濟日報》報導，近年大陸在綠色消費、品質消費、體驗消費浪潮下，消費市場升級步伐加快。統計2018年全大陸餐飲收入突破4兆元、年增率9.5%，高於同期社會消費品零售總額成長速度，餐飲業已成為最活躍的消費業態之一。 (旺報 ) #消費 #大陸 #成長 #收入 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 強勢人民幣才符合大陸長遠利益 04:092019/09/14 論壇廣場 搶救經濟大作戰－李克強、劉鶴 聯手救陸經濟 04:092019/09/15 焦點新聞 搶救經濟大作戰－救經濟拚六穩 陸政策加速中 04:092019/09/15 焦點新聞 搶救經濟大作戰－開大門撐經濟 陸資本市場迎外資 04:092019/09/15 焦點新聞 深圳買房大不易 要花30年薪資 04:102019/09/16 話題觀察 泛政治化解讀大陸經濟的謬誤 04:102019/09/16 論壇廣場 經濟數據不佳影響A股走疲 滬指微跌0.02％ 15:232019/09/16 財經 李克強：若能保障就業 可接受經濟增速稍低 15:232019/09/16 財經 李克強：堅定支持經濟全球化 力促貿易投資自由化 15:332019/09/16 財經 經濟學家估今年美國經濟成長2.2％ 遠遜川普預期 18:322019/09/16 財經 兩岸熱門新聞 國台辦：金錢外交是謊言 不可能拿一中原則交易 - 兩岸 - 旺報 郭台銘宣佈不選 邱毅臉上貼金 - 兩岸 陸、越企業聯手 將水產垃圾變黃金 - 兩岸 - 旺報 「郭退黨目的」網路投票 陸過半網民這麼看 - 兩岸 新聞透視》港人覺醒 拒當綠營政治提款機 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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