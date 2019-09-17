陸去年郵政業務量達1.23兆人幣 70年成長7700倍 12:432019/09/17 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家郵政局局長馬軍勝17日在北京出席新聞發布會時表示，1949年大陸郵政業務總量僅1.6億元（人民幣，下同），到2018年，郵政業務總量已經達到了1兆2345億元，增長了7700多倍。 而從件數來看，近30年來，大陸快遞業務總量由1988年的153萬件激增至2018年的507億件，年均增速高達41.5%。 (旺報 ) #業務 #大陸 #郵政業務 #郵政 #2018 也許您會感興趣 推薦閱讀 童振源出使泰國兩年多 雙邊實質關係提升 21:112019/09/13 財經 強勢人民幣才符合大陸長遠利益 04:092019/09/14 論壇廣場 頭殼壞去！韓轟《天下》甘為綠營打手 10:252019/09/14 政治 泛政治化解讀大陸經濟的謬誤 04:102019/09/16 論壇廣場 《產業》金士頓連16年蟬聯記憶體模組龍頭 10:342019/09/16 財經 補習班盈餘或虧損 都要申報執行業務所得 11:152019/09/16 財經 抓到了！5銀行讓客戶借錢買保單遭罰鍰 18:542019/09/16 財經 日月光永續經營成果獲國際肯定 22:512019/09/16 財經 中華郵政博物館 辦奇幻星空郵票特展 04:102019/09/17 產業特刊 日月光投控永續經營成果深獲國際肯定 09:032019/09/17 財經 兩岸熱門新聞 國台辦：金錢外交是謊言 不可能拿一中原則交易 - 兩岸 - 旺報 郭台銘宣佈不選 邱毅臉上貼金 - 兩岸 陸、越企業聯手 將水產垃圾變黃金 - 兩岸 - 旺報 「郭退黨目的」網路投票 陸過半網民這麼看 - 兩岸 新聞透視》港人覺醒 拒當綠營政治提款機 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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