大陸國家郵政局局長馬軍勝17日在北京出席新聞發布會時表示，1949年大陸郵政業務總量僅1.6億元（人民幣，下同），到2018年，郵政業務總量已經達到了1兆2345億元，增長了7700多倍。

而從件數來看，近30年來，大陸快遞業務總量由1988年的153萬件激增至2018年的507億件，年均增速高達41.5%。

(旺報 )