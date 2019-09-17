台中市太平區長億六街與國中巷口17日11時10分發生死亡車禍，一輛清潔隊垃圾車疑似右轉不慎與直行機車發生碰撞，36歲女騎士當場身亡，初步酒測垃圾車司機48歲廖姓垃圾車司機酒測值為零，肇事原因仍待警方釐清。

(中時 )

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