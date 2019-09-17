垃圾車右彎碰撞機車 女騎士不治 12:542019/09/17 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中太平區近午發生死亡車禍，垃圾車撞上女騎士，當場沒生命徵象。（民眾提供／台中馮惠宜傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市太平區長億六街與國中巷口17日11時10分發生死亡車禍，一輛清潔隊垃圾車疑似右轉不慎與直行機車發生碰撞，36歲女騎士當場身亡，初步酒測垃圾車司機48歲廖姓垃圾車司機酒測值為零，肇事原因仍待警方釐清。 (中時 ) #垃圾車 #酒測 #司機 #機車 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院釋利多 100、110cc機車 幾全免貨物稅 04:092019/09/14 金融．稅務 24小時解決旅客訂製西裝 裁縫到司機 強大人脈庫 16:102019/09/15 財經 大車隊卯上小新創 掀16億代駕市場龍頭大戰 00:012019/09/15 財經 搭綠能運具抽電動機車 02:442019/09/15 生活新聞 輔導機車行升級轉型 全台巡迴 04:102019/09/16 投資理財 男子酒醉路倒遭碾死 肇逃女司機：我有報案 11:062019/09/16 社會 警查超慘命案 500萬隻蜜蜂集體死亡 14:172019/09/16 生活 《電機股》外銷加溫＋電車接力，宏佳騰H2營運看漲 16:482019/09/16 財經 宏佳騰智慧儀表 成爭取國外大廠合作利器 20:432019/09/16 財經 無照少女拒檢自撞 員警反挨告 04:102019/09/17 社會新聞 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 老公被搶！正宮街上遇小三 壓倒在地猛甩巴掌 - 社會 飛出橫「貨」！車斗變血滴子 中市9個月奪3命 - 社會 「心魔殺手」8年殺3女逃死！翻案法官挨網轟 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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