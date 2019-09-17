「經濟部辦理擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫促進夜市消費方案」的夜市消費抵用券即日起正式使用，為了防範民眾可能收到偽券，北市市場處於網站公告辨識方法，民眾在抵用券右上角台灣的圖形刮開後會有50的字樣，另掃描右下角的QR code則會出現「驗證碼：正確」畫面。

市場處表示，後續將發放宣導分辨真偽的文宣，供夜市攤販確認，杜絕偽券於夜市使用，相關資訊可參考經濟部中部辦公室網站說明或經濟部「台灣夜市Go」粉絲專頁查詢。

(中時 )