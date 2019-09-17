夜市消費抵用券即日起使用 真偽辨別看這裡 13:132019/09/17 中時 吳堂靖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「經濟部辦理擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫促進夜市消費方案」的夜市消費抵用券即日起正式使用。（北市市場處提供／吳堂靖台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「經濟部辦理擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫促進夜市消費方案」的夜市消費抵用券即日起正式使用，為了防範民眾可能收到偽券，北市市場處於網站公告辨識方法，民眾在抵用券右上角台灣的圖形刮開後會有50的字樣，另掃描右下角的QR code則會出現「驗證碼：正確」畫面。 市場處表示，後續將發放宣導分辨真偽的文宣，供夜市攤販確認，杜絕偽券於夜市使用，相關資訊可參考經濟部中部辦公室網站說明或經濟部「台灣夜市Go」粉絲專頁查詢。 (中時 ) #夜市 #經濟部 #抵用券 #消費 #網站 也許您會感興趣 推薦閱讀 友嘉併購德國工具機廠 經濟部次長率團參訪 04:102019/09/13 產業特刊 吸引國外觀光客 資策會注入科技元素 04:102019/09/13 證券．權證 日本旅遊資訊網因應災害提供各國大使館網站連結獨缺台灣 06:442019/09/13 國際 夜市抵用券83處入列 士林、景美、羅東都回來了 22:112019/09/13 生活 國際油價大漲 下周恐啟動油價平穩機制 17:232019/09/16 財經 夜市券德政講清楚 潘孟安：為德不卒 18:022019/09/16 生活 200元夜市抵用券 全台6000多家旅宿可領 18:422019/09/16 財經 經濟部投資業務處 緬甸投資考察團11月3日出發 04:102019/09/17 企業經營 200元夜市抵用券 6000多家旅宿可領 04:102019/09/17 生活新聞 抵用券帶商機 業者憂怎麼換錢 12:422019/09/17 生活 生活熱門新聞 彭啟明：「塔巴」颱風最快這天生成 離台灣超近 - 生活 大低壓帶活躍！這天後恐又有颱風 周末泡湯了 - 生活 出家人愛看泌尿科內診 女醫曝心酸：不忍拒絕 - 生活 有這些習慣 小心糖尿病容易上身 - 生活 長過6腫瘤！侯麗芳丈夫全靠這止痛 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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