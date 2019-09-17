前鴻海董事長郭台銘聲明退選，前民進黨立委沈富雄今天表示，郭短暫的政治生涯胎死腹中，上周四郭的退黨聲明操作是關鍵。沈富雄也公開郭退黨當天，他給郭董的memo，強調自己「一再苦口相勸，不要罵國民黨，顯然郭董沒有聽進去」「我快幫不下去了！」

沈富雄今天在臉書透露，兩個多月來，他幾乎每日一memo給郭董，連他在美國的那個月也沒中斷，迄今己累積超過60封，昨夜郭董的聲明，已使他短暫的政治生涯胎死腹中，「我認為上週四，他退黨聲明的操作是關鍵」。

沈富雄公開郭退黨那天沈寫給他的memo摘錄，對國民黨大老的連署登報及郭董的退黨聲明，他認為這都是時間壓力下的自然發展，不值得大驚小怪，讓他感到震驚的是蔡沁瑜的一句「人在曹營心在漢」，是很糟糕的引喻失義，「我但願以今天國人的學養，沒有人聽懂，否則是大笑話」。

他說，當年「人在曹營心在漢」的主角是郭董最崇拜的關公，如果非用此歷史典故不可，則今天離開曹營而自建漢室的是郭自己。但顯然「人在曹營心在漢」的大老們是比較挺郭董的，「你又何必對他們出言不遜」。

他認為比較恰當的比喻可以是：國民黨的大老們被韓船長所駕駛的鐵達尼號所綁架正在一步步駛向冰山，而郭董正開著救生筏來營救，國民黨的大老們有苦難言，不敢跳船求生，但諸多國民黨的立委候選人卻冷暖自知，暗暗叫苦。

沈富雄也透露他一再苦口相勸，不要罵國民黨，「顯然郭董沒有聽進去」。文末也表示「我快幫不下去了！」

(工商 )