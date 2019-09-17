中華男足10日在世足資格賽主場0比2不敵世界排名166的尼泊爾，「台灣隊長」陳柏良賽後沮喪之餘也說出重話。16日晚間他在個人臉書粉專po文，澄清自己當時發言可能讓人誤解，中華隊的團結沒有問題，只是足球必須以團隊優先，他的角色必須直言檢討，更重炮抨擊後來有人帶風向傷害台灣足球的行為。

陳柏良直接跟球迷喊話，也許中華隊當天的表現讓大家失望了，但他甚至能為中華隊犧牲自己所有的一切，原因只有一個，「就是因為有你們在！」他也時時提醒自己，甚至說給曾穿上中華隊的球員聽，「今天如果沒有中華隊，能有現在的我嗎？！」

陳柏良強調，誰在乎台灣足球，眼睛可能看不到，但心裡一定能感受到。其臉書po文全文如下：

比賽過後總有很多需要去檢討與改善的地方，但有時不想去講太多，因為與其去解釋那些無關緊要的話題，倒不如把這些時間用來強化自己。

但最近可能很多人誤解了我的意思，我想整個球隊很團結這是不需要多說的。輸球不開心這都很正常，全因為我們在乎，因為我們希望拿下每一場勝利，送給願意花錢買票進場支持我們的球迷朋友們。現代的足球進步飛快，更加講究於整體，所以場上的11位球員都應該為了整個團隊去踢比賽，嚴格執行教練的戰術為先，舉個例子好了，世界上最好的球員梅西與C羅都會參與到整個團隊參與防守，因為他們清楚，有再好的個人表現，自己進多少顆球，如果最終團隊沒有贏球，那都是白費的。

最近有些口口聲聲說愛台灣足球的人，卻一直發言亂帶風向，搞得有些球迷都不願意進場看球。當然首先中華隊成績是最為重要，只要有好的成績才會吸引更多人到場加油，所以我想跟球員們說，現在中華隊所有的一切不是天上掉下來的，而是經過好幾十年以來，大家一起努力、慢慢改變才有的今天，我們更應該懂得珍惜，讓自己、讓團隊能夠變得更好，也讓台灣的孩子，能夠在台灣踢球看到希望，這樣台灣足球才會更有未來更有希望。話說回來我還是想跟球迷們說，可能最近的表現讓你們失望了，不願意再花時間花錢進場幫中華隊加油，可是在台灣這個足球大環境裡，我希望我們能夠團結起來，也很需要球迷的力量一起去改變它。可能你們不知道，每次回到主場，你們每一份的支持、你們打氣吶喊的聲音都令場上的我們很感動，更有動力去踢。

陳柏良和中華男足球員衷心感謝球迷一路相挺。（鄭任南攝）

還有我想跟一直在分化球迷的九先生與小公主說，你可以攻擊我沒有關係，因為我沒你們這麼脆弱，我只會想怎麼讓整個大環境變好，這才是對我最重要的。口口聲聲說愛台灣足球，最後卻因為沒有得到你們想擁有的利益，而在裡頭搞破壞，有些話不爭不代表害怕你們，只是我怕傷了你們的玻璃心，別最後搞的大家看笑話而已。

最後我想跟球員說，教練顧大局不願與大家發脾氣，但是不好意思我是個直接的人，你們要清楚穿上中華隊球衣就要有責任、有榮譽心，因為不是每個人都可以穿上的，你們參與的是競技體育，非常的現實，必須經得起表揚也得扛得起批評，只有大家都好了，台灣足球才會好起來。

很多人跟我說其實可以放棄國家隊，專心在於職業隊就好，你這麼拼可能會影響你的職業生涯，但沒有人知道為什麼我那麼累但我還是願意接受中華隊的徵召，我甚至能為中華隊犧牲我所有的一切，原因只有一個.. 就是因為有你們在。

「今天如果沒有中華隊能有現在的我嗎？！」

這句話我說給自己聽，也說給曾經穿上中華隊的球員聽。

誰在乎台灣足球，眼睛可能看不到，但心裡一定能感受到。

(中時電子報)