鴻海創辦人郭台銘昨天深夜決定不選2020總統，國民黨副主席郝龍斌今天在節目上透露，其實他15日就已經知道郭台銘決定不選，昨天他跟郭相約在節目主持人趙少康家中討論退選，郭其實已經決定，當天只是告知兩人而已。郝龍斌確定郭台銘之後也不會再去跟親民黨要提名門票，並說郭台銘願意支持理念相同的國民黨立委候選人，支持國民黨立委過半。

郝龍斌強調，郭台銘是成功的企業家，郭選或不選都是他自己的決定，他所扮演的都是朋友跟傾聽的角色，提供一些意見。三人昨天相約在趙少康家，其實周日已經決定不選，只是以友人身份先告知兩人，三人只有討論他的退選宣言內容，並祝福他的選擇。

郝龍斌說，對於外界曾經質疑他是勸郭台銘參選的那個人，但事實上郭台銘要選或是不選，他會自己搜集資訊做判斷。郝龍斌也提到31個大佬聯名登廣告呼籲團結，隔天郭台銘卻退黨的事件，他也是感到始料未及，也很遺憾，但郭台銘當時所稱「人在曹營心在漢」的人，並不包含郝，郭台銘親口跟郝說，對名單裡面某些人有很多不滿，但是不包含他。

趙少康說，他是在郝龍斌參選黨主席的時候建議選主席的政見是勸郭台銘出來選總統，當時他們兩個都跟郭不熟，且回顧當時的局勢，確實也沒什麼人可以參選，韓國瑜當時也在選主席，後來會不會選上高雄市長都還沒人知道。當時勸郭，郭也不要，但後來起心動念可能是看到國際兩岸局勢有危機才想出來，「他心裡應該還是願賭服輸。」

至於郭台銘會不會幫韓國瑜站台？郝龍斌說，這就是國民黨要努力的，也是韓國瑜必須竭盡洪荒之力去爭取的。郭台銘有跟郝龍奔說會支持理念相近的候選人，郭台銘不選也還是能當大母雞，所以韓國瑜也要去爭取郭台銘的支持。

(中時 )