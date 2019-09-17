氣象局發布19縣市強風特報。（圖/中央氣象局）

琵琶颱風短命，很快就不敵垂直風切而消散在洋面上，但氣象專家表示，在琵琶消散後整個季風環流圈也迅速調整，南側的強風軸逐漸往95W靠攏，應該會有更好的發展條件，未來這兩天有逐漸增強的機會。中央氣象局表示，若生成颱風，將是今年第17號颱風「塔巴」。

氣象職人吳聖宇在臉書發文表示，一度接近消散的95W最後峰迴路轉又回到了發展的好位置上，配合北側高壓帶來的東北風，環境呈現輻合且正渦，現在仍有垂直風切較大的問題，但是等到整個環流圈往西往南調整後，95W應該會有更好的發展條件，未來這兩天有逐漸增強的機會，中心位置尚未完全穩定，應該還會有調整變化的可能性。

他說，今明兩天(17-18日)受到95W及大陸上高壓共同帶來東北風影響，北台灣有短暫陣雨，溫度較涼，有秋天的感覺，花東地區亦有局部短暫陣雨，但降雨相對少得多，看到陽光機會仍大，溫度越往南越高，中南部在背風面，要注意的還是午後山區的熱對流雷雨，白天依然悶熱，夜晚清晨較為舒適，維持夏天的感覺；周四(19日)之後的天氣仍有待95W最後的發展確定，變化頗大，需要持續觀察。

中央氣象局則於上午發佈19縣市陸上強風特報表示，東北風偏強，高雄以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

根據氣象局風力分級表，8級強風會寸步難行，樹枝被折斷；9級強風會煙囪被吹倒，屋頂瓦片被吹翻；10級強風會樹木被連根拔起，房屋會遭受嚴重災害。

(中時電子報)