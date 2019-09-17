鴻海集團前總裁郭台銘16日深夜宣布不參與總統選舉連署，對此國民黨籍台北市議員徐巧芯上午在臉書指出，「郭台銘先生決定不選總統，對各方來說都是最佳解！」綠營市議員梁文傑則引用希臘神話《奧迪賽》認為，郭台銘決定棄選，是「沒被迷惑的奧迪賽斯」，柯文哲則是「迷惑失敗的女妖」。

徐巧芯在臉書指出，郭台銘決定不選總統，對各方來說是最佳解，在過程中，不管是9月5日到郭台銘家力勸的馬前總統，或者昨天努力到最後一刻的國民黨副主席郝龍斌、趙少康，「都是不斷被誤會但實際上明明最努力促成一切的人」。

她也寫到，在郭台銘參選大轉彎後，「那些罵他、罵他們太快的人，該想想自己做了什麼，未來該怎麼面對。」

有別藍營樂觀看待有望整合成功的總統選戰，綠營則是對柯文哲無法勸進郭台銘提出看法，其中台北市議員梁文傑更引用了希臘神話《奧迪賽》，諷諭柯文哲是迷或失敗的女妖。

梁文傑在臉書指出，《奧迪賽》講到有一種人首鳥身的女妖，會用歌聲迷惑水手讓船觸礁。但奧迪賽斯以白蠟封耳，並把自己綁在桅桿上，這才平安離開。

梁文傑對於郭台銘棄選指出，「郭台銘是沒被迷惑的奧迪賽斯，柯文哲是迷惑失敗的女妖。」

(中時 )