鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布不參與2020總統大選連署，對此，國民黨連江縣長劉增應今（17日）表示，郭台銘宣布不選，對於整體藍軍氣勢相當樂觀，藍軍未來會更加團結。

劉增應提到，馬祖鄉親們都很支持國民黨提出的總統參選人韓國瑜，支持他所提出的政策，期許對未來發展更好。

(中時 )