果然是「好女旺三代」，林宥嘉於兩年前娶了丁文琪後，星運扶搖直上，不僅入圍今年金鐘獎綜藝節目主持人獎，最近還接下SONY Xperia 5手機代言人，如今夫妻倆攜手搶錢接下點睛品Promessa婚戒的品牌大使，小倆口甜蜜入鏡，浪漫指數破表。

林宥嘉、丁文琪夫妻檔代言點睛品，小倆口甜蜜入鏡，浪漫指數破表。（點睛品提供）

林宥嘉婚後事業運超旺，尤其一年前寶貝兒子酷比報到後，林宥嘉的演藝事業更是如日中天，成功從歌壇轉戰綜藝圈，才接下《聲林之王》主持人一年就入圍金鐘獎，緊接著SONY、點睛品的代言機會也跟著來。

夫妻檔攜手擔任代言人，可說是珠寶業界的創舉，加上林宥嘉和丁文琪夫妻檔向來低調，幾乎很少公開曬恩愛，這回小倆口攜手擔任點睛品代言人，難得公開放閃，拍攝形象廣告時玩得超HIGH，夫妻倆互動甜蜜，羨煞旁人。

林宥嘉指出，短短兩年內結婚、生子，多了丈夫、爸爸等多元身分，加上要照顧寶貝兒子，日子忙得不可開交，小倆口正好可藉由拍形象廣告的機會重溫一下兩人世界。

點睛品Promessa 18K白金玫瑰金雙色「同心結」鑽石戒指。（點睛品提供）

(中時 )