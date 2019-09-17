疑似領證照曝光。（圖／翻攝自大聖打娛微博）

網友發文爆料。（圖／翻攝自會火微博）

網友爆料楊丞琳、李榮浩已領證。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

楊丞琳、李榮浩先前在演唱會上霸氣親吻。（圖／中時資料照片）

35歲楊丞琳和34歲李榮浩今年7月宣布求婚成功，今(17日)微博上網友爆料指有朋友在民政局工作，透露楊丞琳和李榮浩疑似在合肥已經領證結婚，還流出疑似在民政局偶遇兩人照片。對此，李容浩、楊丞琳均回應：「謝謝大家關心」。

李榮浩2014年年底在新專輯記者會上請來楊丞琳站台，之後兩人因合照曝光傳出戀情，每逢彼此生日，小倆口都會在第一時間發文給對方送上祝福，李榮浩也大方稱呼楊丞琳為「我的女朋友」，並在2017年演唱會上邀來楊丞琳同台，李榮浩霸氣獻吻，說：「謝謝她一直陪著我，我喜歡她，她知道我在想什麼，因為她是楊丞琳。」

今年7月李榮浩34歲生日，他曬出兩人度假照片，說：「今天34歲生日，也是我求婚纪念日，謝謝你答應我！」宣布兩人訂婚，楊丞琳8月受訪時，透露婚禮大概兩年內舉行，並還原當天李榮浩默默安排了一切驚喜，讓楊丞琳當下驚喜地又哭又叫，並放話保留了當時各種角度所拍攝的影片，未來有機會再放給大家看。

據《鳳凰網娛樂》報導，有網友指自己和在合肥民政局工作的同學聊天，得知李榮浩和楊丞琳已領證，成為夫妻，網友則好奇說：「李榮浩合肥的？？」、「李榮浩是蚌埠人哦」、「港澳台的婚姻登記，必須去戶籍所在地的省級民政部門登記」、「以後的婚禮才是重頭戲呢」、「恭喜李老師，祝福」、「是真的就祝福新人；同時想吐槽，工作人員不需要保密嗎？」。

(中時電子報)