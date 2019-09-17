北港媽祖醫院針對台灣民眾盛行的偏頭痛，利用中醫針灸配合西醫治療，可讓偏頭痛的發作頻率及疼痛程度明顯下降，甚至對於急性期的疼痛緩解也相當迅速，16日發表治療成果，建議民眾可選擇針灸做為治療偏頭痛的另1種方法。

55歲許先生雙側偏頭痛病史有40年以上，近年來每個月發作達15天以上，並有止痛藥物過度使用傾向，今年6月開始每周在中國醫藥大學附設北港媽祖醫院中醫部進行2至3次的針灸治療，發作次數與程度大幅減少一半以上。

43歲郭先生偏頭痛病史4年餘，平時無常規治療，每周疼痛發作約3天，發作較嚴重時自行以止痛藥緩解症狀。今年2月僅進行1次針灸治療，即持續4至5個月沒有發作，直到今年7月症狀較明顯復發，又再進行1次針灸治療，療效維持至今。

媽祖醫院中醫部針灸科主任徐堅銘表示，目前較被認可的偏頭痛致病機轉為「三叉神經血管系統活化理論」，根據這個理論發想，治療上於傳統針灸加上針刺，可以調節此系統的蝶顎神經節，近幾年已經累積數量可觀的顯效案例。

徐堅銘說，此次個案中的許先生為嚴重的偏頭痛，且發作十分頻繁，屬於頑固性慢性偏頭痛持續發作，經過針灸治療後，發作頻率明顯下降，中西醫的通力合作，對於對藥物反應不良的患者是一大福音。

媽祖醫院院長吳錫金指出，根據調查，國內偏頭痛盛行率約為9.1％，估計全台目前約有150萬人以上飽受偏頭痛之苦，國人可以選擇針灸做為1種既安全且有效的偏頭痛治療方法。

(中時 )