擔任韓國瑜競選總部總幹事的國民黨副主席曾永權，17日到新竹縣黨部主持竹竹苗3縣市競選工作會報前受訪時，對郭台銘聲明不參與2020連署競選總統，指郭有企業家的高度和氣度，讓他非常敬佩。

曾永權同時肯定郭台銘對中華民國的熱愛和使命感，也盼望大家一起維護中華民國，為台灣美好的未來共同努力。

曾永權表示，這次召開竹竹苗3縣市競選幹部工作會議，要將黨部輔選系統、地方競選組織系統和韓辦系統整合，加強戰力讓架構更扎實，目前全台各縣市布局架構大體完成，即將進入橫向聯繫，透過戰略性布局，達到勝選的目標。

鄭永權強調，將以總統、立委聯合競選為作戰策略，未來也會採聯合競選看板，對未來的選舉有信心。

竹竹苗3縣市競選工作會報，出席的有新竹縣長楊文科、縣議會議長張鎮榮、市議員吳國寶．前新竹市長許明財、市黨部主委呂學樟、苗栗縣議會議長鍾東錦、前苗栗縣長劉政鴻及苗栗縣黨部主委林祥川等人，並與輔選幹部振臂展現勝選氣勢。

(中時 )