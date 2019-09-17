2020東京奧運羽球項目參賽資格積分賽期間已經進行約5個月，前世界球后戴資穎也是努力為東奧資格努力的選手之一，雖然她在4月份馬來西亞公開賽及新加坡公開賽奪冠後，目前沒再進帳更多冠軍，連著兩場比賽止步8強，不過日媒Badminton Spirit看好戴資穎再反彈，認為她是球場上可怕的存在。

Badminton Spirit撰文回顧今年5月到9月初選手們的表現，對於戴資穎，Badminton Spirit認為她是球場上可怕的存在，就算今年在超級750馬來西亞公開賽、超級500新加坡公開賽奪冠之後，暫時沒有其他冠軍，但絕對不能小看這位球技出色的好手，並相信小戴在沒有傷勢困擾的情況下，會給其他頂尖選手帶來很大威脅。

戴資穎本周挑戰超級1000系列中國羽球公開賽，她排在大會女單第2種子，會內賽第一輪明天才登場，對手是大馬選手謝抒芽，兩人過去5次交手贏家都是小戴，小戴今天透過社群媒體表示：「明天開賽啦~」語末並附上加油的表情符號為自己打氣，配上笑容燦爛的照片，代表她準備面對新的挑戰。

(中時電子報)