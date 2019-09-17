45歲單身林姓女子，在臉書認識自稱美國華裔支援聯合國派駐巴勒斯坦軍官，他甜言蜜語擄獲林女的心後，騙稱被派執行「自殺攻擊任務」，希望林女匯款美金4500元（折合新台幣約14萬元）助他免除這項任務，才能平安退伍。林女信以為真，日前到銀行匯款時因行員及保七員警發現可疑，才及時阻詐。

保安警察第七總隊第一大隊表示，林女信以為真，為拯救心愛的軍官，在2019年9月11日上午11時許到銀行匯款，因她神情有異，在櫃檯前不斷滑手機，引起行員注意，並通報派駐的保七員警瞭解。

林女說，她在臉書認識美國華裔支援聯合國派駐巴勒斯坦軍官，雖不久即將退伍，但是上級派他前往執行「自殺攻擊任務」，她匯錢是希望能協助免除這項任務，以免心愛的他身亡，等對方平安退伍之後，就可以來台找她。

保七員警與行員不斷勸說，分析「假軍官詐騙手法」詐騙技倆，提醒林女千萬別上當。員警向林女說明，美國軍官派駐在「巴勒斯坦」，但卻要求她匯款到「大陸」的銀行帳戶，根本就不合理。此外，美軍不會執行「自殺攻擊任務」，且身為軍人不可能有付錢就可以免於執行任務，這些都是詐騙的技倆，千萬別上當。

在保七員警與行員不斷說明解釋，林女才恍然大悟，原來她的網路愛情竟是網路交友詐騙，感謝保七員警與行員的幫忙，幫她救回了這些錢。

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(中時 )