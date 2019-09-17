明道中學學生介紹展覽內容。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局與廣達文教基金會合作到校園辦理各式主題展覽，推動美感教育深耕校園；17日於明道中學舉行台中《游於藝》同盟雙展聯合開幕儀式，展出「多才！多藝 義大利文藝復興展」及「蟲蟲大樂團 鳴蟲特展」兩大主題。10月起將整合藝文資源教師群進駐4所偏遠學校推動《游於藝藝術列車-巡迴GO!》活動，協助偏鄉弱勢孩童強化美感視野。

教育局副局長方炳坤說，期藉由台中《游於藝》同盟雙展計畫，鼓勵各校結合展覽主題進行跨校園、跨學科領域課程開發與實踐，凝聚學校行政與教學團隊美感共識，促進校際與區域的文化交流，並擴大展覽效益與資源整合，培育具跨領域整合能力的未來人才，創造美力新典範！

教育局表示，為鼓勵學校善用資源整合機會，今年第二年繼續推動《游於藝藝術列車-巡迴GO!》，10月起將透過藝文與自然領域教師群，結合「蟲蟲大樂團 鳴蟲特展」展覽資源，進駐春安、中和、太平、甲南國小4所學校，盼建構偏鄉學童美感素養與創意表現能力。

今天的開幕式由主持學生扮成文藝復興時期的使者布魯諾、微西亞，在戰鼓樂音下，由教育局副局長方炳坤、廣達文教基金會藝文處長吳宛娟與20所台中市美感策略聯盟學校代表，共同為同盟雙展揭開序幕，並由廣達文教基金會頒發24所錄取巡迴展學校獎狀。

(中時 )