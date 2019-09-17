鴻海創辦人郭台銘昨深夜宣布不參與2020競選總統連署，各種不選原因滿天飛，傳出黨副主席郝龍斌多次遊說郭台銘，昨晚郭在郝、資深媒體人趙少康深聊後做出不選決定，此推測遭郭辦否認，郭幕僚劉宥彤今天上午表示，郭台銘已經宣布不繼續連署，若還有人邀功，透露不選原因，「講這些話都有點過度消費郭董，不厚道」，畢竟有無影響，當事人心裡最明白。

劉宥彤強調，郭台銘的決定不是任何人可以影響的，「郝龍斌見幾次面，幕僚也每天見」，這件事情不是因為郝，郭台銘絕對不是有人叫他選他就出來選，叫他退就退選，沒有這麼了不起的影響力。

藍營日前緊咬輸了初選的郭台銘，若執意投入2020，顯然缺乏參選正當性，劉宥彤說，「不會啦，臉皮沒這麼薄」，對藍綠的警訊是，郭董還未決定不選之前，三角督受到民眾期待，也反映在民調上，就表示這是社會的某一種現象與缺口。

話鋒一轉，劉宥彤說，民主社會參選正當性來自民眾選擇，「相信當年韓國瑜出面承擔也經歷很大掙扎，因為要辜負89萬高雄市民而參選總統，民主社會人民最大。

劉宥彤開炮，郭台銘已經宣布沒有要繼續連署，若有人宣稱是自己的功勞，或者透露不選原因，「講這些話都有點過度消費郭董、太不厚道」，每個人心中為自己的價值觀、是非對錯，自有判斷，要拿的話提得起，要放的話也能放得下。

劉宥彤指出，其他人拿郭台銘的決定幫自己塗脂抹粉，為決定下很多不必要的註解，高呼「不好，母湯喔」，相信郭董還是會很和善，還是要跟過程中接觸的人說明。

(中時 )