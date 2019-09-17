在各方猜測下，鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間突然做出重大宣布不選2020總統，震驚各界，不過，前國民黨立委蔡正元則表示，郭台銘先退黨，再宣佈不選，那些人要尷尬了！

蔡正元今在臉書發文表示，本版臉書早有訊息，因此評論郭台銘時，盡量客觀中立，甚至蔡正元還公開說，「郭台銘又不欠國民黨」，就事論事，都是事實。

接著，蔡正元話鋒一轉表示，但是有一些人，擔心郭台銘參選，為了護韓不斷攻擊郭台銘，這下子可就尷尬了！郭台銘不是怕被攻擊而不選，是另有考量而不選，那些人始終沒搞清楚狀況。

蔡正元更指出，還有一些人，不停攻擊吳敦義的黨中央，批評吳敦義沒有盡責勸退郭台銘，這下子更尷尬了，郭營發言人都證實，「國民黨有來勸退」！雖然郭台銘不選，吳敦義勸退只是部份原因，但總不能自已該做的事，自己做不來還怪吳敦義吧？

(中時電子報)