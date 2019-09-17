鴻海集團創辦人郭台銘昨晚宣布不領表參選總統的震撼彈，台南市長黃偉哲今天受訪表示，郭台銘參選與否，對下屆總統大選藍綠影響明顯，就目前各項民調來看，郭台銘參選造成三足鼎立的情形下，蔡英文總統與高雄市長韓國瑜之間的支持率差異明顯較小，但如果郭台銘不選，相對小英支持度就領先韓國瑜比較多，對綠營比較有利。

黃偉哲說，站在郭董立場，最後決定不參選是合理的選擇，此外，由目前各家民調來看，郭董不參選，對綠營確實比較有利。他說，郭董不參選雖讓人感到「小意外」，但是，郭不參選的決定，其實是理性的決定，因為他一定感受到來自各方壓力，尤其，郭董事業遍及兩岸與世界各地，考慮的因素非常多又複雜。

黃偉哲說，郭台銘不選，到底藍、綠誰獲益多，現在講還太早，但從民調論民調，「事實上，我們是有把握的」，但從另一個角度來說，前副總統呂秀蓮參選，這對綠營來說要比較謹慎恐懼，因為呂秀蓮在民間有一定聲望，呂的參選對蔡英文、對民進黨和綠營支持者來說，是不樂見看到的。

(中時 )