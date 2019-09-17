中國大陸研究人員已發展出一款小型感測器，能偵測到極微弱的磁場，有朝一日或許能用來追蹤潛艦，甚至當作備用的導航系統。

據《南華早報》（South China Morning Post）17日報導，中國科學院武漢物理與數學研究所研究員顧思洪與團隊在《物理評論應用》（Physical Review Applied）期刊上發表論文說，他們所研發出的原子磁力計很小，能裝進如豆子般大小的膠囊中，並能在室溫下作業。

顧思洪指出，運用微機電系統技術，這款感測器可以製成晶片大小。

(中時電子報)