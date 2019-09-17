小如膠囊 陸發展追蹤潛艇利器 13:302019/09/17 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國海軍核動力潛艦奧克拉荷馬城號（USS Oklahoma City，SSN 723）返回關島阿普拉港（Apra Harbor）的資料畫面。（美國海軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸研究人員已發展出一款小型感測器，能偵測到極微弱的磁場，有朝一日或許能用來追蹤潛艦，甚至當作備用的導航系統。 據《南華早報》（South China Morning Post）17日報導，中國科學院武漢物理與數學研究所研究員顧思洪與團隊在《物理評論應用》（Physical Review Applied）期刊上發表論文說，他們所研發出的原子磁力計很小，能裝進如豆子般大小的膠囊中，並能在室溫下作業。 顧思洪指出，運用微機電系統技術，這款感測器可以製成晶片大小。 (中時電子報) #潛艇 #中國大陸 #追蹤 #感測器 #導航 也許您會感興趣 推薦閱讀 福特號航母終於修好 誰該付錢吵翻天 10:212019/09/06 軍事 2030交付！陸003艦配48機4電磁彈射器 09:312019/09/08 軍事 北斗打破老美壟斷 大利陸導引武器 17:132019/09/09 軍事 摩拳擦掌 美情報局指陸蓄勢攻台 07:572019/09/12 軍事 需技術支援 台5-7年可交付自製潛艦 17:442019/09/13 軍事 軍事熱門新聞 怎麼回事！沙9兆年軍費竟不敵46萬無人機攻擊 - 軍事 二戰傳奇噴火式戰機將飛抵台灣 全球航迷關注 - 軍事 小如膠囊 陸發展追蹤潛艇利器 - 軍事 就要快！美下代戰機要5年內完成 - 軍事 國防部三軍儀隊執勤改配掛「榮譽勳表」 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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