對於索羅門群島決定中止與台外交關係，轉向與陸建交，再次引起政壇兩岸關係爭論。對此，據陸官媒《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」稱，索國與台斷交後，台灣友邦降至16個，而民進黨當局兩岸關係處理不好，直可能淪落到「零邦交」，而蔡英文是最好的助攻員。

微信公眾號「俠客島」在〈只要民進黨還在台上，台灣早晚「零邦交」〉一文中指出，從索羅門跨黨派小組建議要在中共成立七十周年前切斷與台灣關係，加上內閣希望總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）前往紐約聯合國大會前做出決定，可見大陸影響力今非昔比，一中原則更是在國際上深入人心，從索國執政黨民主進步執政聯盟特別核心會議針對與陸建交投票中，與會33人中0人支持與台維持邦交，即可證明民意。

該文指出，只要民進黨還在台上，台灣遲早淪落到「零邦交」境地，其中邏輯很簡單：兩岸關係不好、挾洋自重、暗獨動作不斷，自然強化大陸統一決心與國際一中格局；而台灣當局又將正常合作稱為「金援」，其真正所欲掩飾的，是怕邦交國繼續流失的骨牌效應，外交成績零落，以及新南向政策在南太平洋缺了立足點，成了「新難向」政策。

該文稱，馬英九執政八年兩岸無事，如今局面是國際氣候決定，也是兩岸小氣候導致的。如果不再思改善之道，否定「九二共識」，一再以大陸因素做為對外關係失利的藉口，恐怕後續還會有一再類似局面。

而據《中央社》報導，對於台索斷交一案，外傳北京用5億美元拉攏索羅門，我國外交部長吳釗燮證實與我方掌握情資一致；至於是否會引起太平洋5友邦吉里巴斯、諾魯、馬紹爾、帛琉與吐瓦魯等國的骨牌效應，吳釗燮說，5個友邦情況都不錯，也保持密切聯繫。

(中時電子報)