越南企業Vietnam Food（以下簡稱VNF）今年與總部位於香港，早期創辦於美國的協賽生物科技公司達成合作，將共同處理水產行業產出的大量有機副產品。這項合作不僅讓兩企業能夠共同開發15億人口的巨大市場，還能夠兼顧環保，協力將水產業廢棄物對環境的污染降低。

成立於2014年的VNF致力將水產如蝦頭、貝類外殼等部分，運用科技加工成為具有高價值的食品、藥品、飼料及肥料等產品。目前，正值進入發展第三階段的VNF，將目光投向全球市場，尤其以大陸為主。VNF執行長祿潘表示，只要有充足的資源、合適的夥伴、對的時間，進入中國勢在必行。

協賽營運部副總裁宋建華受訪時表示，盼能夠過技術來替代有限的自然資源，這是一次循環經濟的合作，具有經濟性、持續性，很有意義。

根據數據顯示，越南海岸線狹長，水產量相當豐富，今年8月在越南胡志明市舉辦的「越南水產加工出口協會全體協會」上，協會主席吳文益表示，去年越南水產出口額達90億美元；儘管今年上半年出口額較去年同期下降2％，但至7月又小幅回升，前7個月的出口總額已達47億美元，未來與中國合作將是一大重點。

看準龐大大陸市場，VNF盼能透過強勁的成長動能並借用外商技術，開創新的商機。縱觀去年，大陸與鄰國越南共同成長，就越南而言，兩國去年貿易額達1060億美元，比起同期成長了14％，大陸也成為與越南雙邊貿易額達1000億美元的首個貿易夥伴；其中，越南對陸出口額為410億美元、陸對越南出口額則達650億美元。

目前，越南是大陸在東協市場最大的貿易夥伴，未來合作也將會愈加緊密。值得注意的是，在東協國家中，越南成長是各界焦點，以去年來看，越南經濟總量達到2402億美元（約1.7兆人民幣），經濟成長率達7.08％，在亞洲國家排名第二，高於印度與大陸。

(旺報 )