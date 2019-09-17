台北捷運因不堪長年虧損，持電子票證8折優惠將喊卡，北捷公司至市議會進行工作報告時表示將「調整檢討運價」，對於搭乘次數愈多的忠誠旅客將享有愈高優惠，議員秦慧珠反問北捷「此舉就是取消8折優惠」，北捷不否認，並強調將在年底前完成調整後，送交北市府核定。

北捷每天有超過200萬人次搭乘，單程最低票價20元，民眾持悠遊卡等電子票證可打8折優惠，等於單趟票價只要16元，但因運輸本業連年虧損，預估今年也將達13億，目前都靠捷運公司的業外收入達到收支平衡。

北捷公司總經理顏邦傑表示，過去8折優惠政策必須進行檢討，「不可能搭100次的旅客與搭1次的旅客享有相同的優惠」，未來優惠忠誠度高的旅客，搭乘趟次愈多與消費金額愈高的旅客，享有的優惠折扣愈多，另外，現行的1280月票方案也會檢討及調整，年底呈報市府核定。

對於調整票價優惠，議員秦慧珠質疑北捷公司稱調整票價，事實上就是取消8折優惠，批評北捷不敢對外承認，根本是怕被罵。而顏邦傑對取消則不置可否，並回應旅客的成本不一定會變更高，若搭乘愈多就有更多優惠，但對很少搭乘的旅客或觀光客就不需要有任何優惠。

(中時 )