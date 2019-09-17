18歲田姓學生從10歲起常有心悸、胸悶、呼吸困難等不適感，嚴重影響學習品質，竹北東元綜合醫院心臟內科做精密檢查發現，田生的心臟多了1條傳導路徑（俗稱多條電線），進行「心臟電氣射頻燒灼手術」後，田生再也沒有發病，解決心悸頑疾，可以安心準備考大學。

東元心臟內科電理中心主任溫斯企說，一般青少年的心悸發生原因，排除非心臟疾病的因素後，以心臟多條傳導路徑、先天性心臟病和心肌病變等因素居多。

當心臟多了一條或多條不正常的電線引起心悸的病患，像田姓學生雖服用西藥治療控制，但發病率也越發頻繁，採用心臟電氣射頻燒灼手術是最有效的治療方式。

溫斯企說，心臟多1條傳導路徑做電燒手術，大概1個小時就能完成，病人不需要全身麻醉，只要在打針部位做表皮局部麻醉，患者是在完全清醒狀態下接受手術，電燒時會感覺胸口有點熱熱的，約1天後就能出院。

溫斯企並指出，心臟電氣射頻燒灼手術成功率高達99％以上，且併發症、副作用非常低，只要透過電燒手術將多餘的傳導路徑燒掉，病人就能完全根治，日後也無需再服用藥物。

(中時 )