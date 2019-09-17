大陸國台辦17日針對索羅門群島與台灣斷交一事表示，民進黨政府所稱的金錢外交、政治打壓說法，完全是自欺欺人的謊言，也強調無論過去、現在或將來，大陸都不可能拿一個中國原則做交易。

國台辦發言人馬曉光17日以書面方式回應表示，索羅門群島根據自己國家和人民的利益做出正確決定，大陸表示高度讚賞，事實一再證明，堅持一中原則是人心所向、大勢所趨、勢不可擋。

馬曉光強調，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土的一部分，這是一基本事實，也是國際社會普遍共識，民進黨當局妄稱「金錢外交」、「政治打壓」完全是自欺欺人的謊言，目的是轉移視線，企圖再國際上離間生事，更是不自量力。

他表示，無論過去、現在還是將來，都絕不可能拿一個中國原則去做交易，任何有國際視野和常識者都清楚這一點。

馬曉光說，九二共識的共同政治基礎，兩岸關係和平發展成果遭到破壞，民進黨當局難辭其咎，要真正維護台灣同胞的利益福祉，維護兩岸關係和平發展，只有回到堅持九二共識的共同政治基礎上來，才是唯一選擇。

(旺報 )